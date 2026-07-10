Топливный голод в регионах: Новосибирск продолжает «краснеть», Кузбасс держится, Омск находит, Лебедёвка демпингует

Ближе к народу
Взяв вчера некоторую паузу, с утра в пятницу официальные источники начали нас радовать новостями.
Впрочем, кузбасский губернатор Илья Середюк ещё в четверг вечером заверил жителей региона, что жизнь налаживается: топливо поступает, ажиотаж спадает. Есть ощущение, что бензовозы, идущие с запада, однозначно пользуются Северным обходом и минуют Новосибирск, не останавливаясь. Если вчера, по данным одного из онлайн-сервисов, бензин был на 34 процентах АЗС города, то сегодня эта цифра пульсирует на уровне 27−29 процентов.
Сегодня в Новосибирской области обнародовали полный текст постановления о введении режима повышенной готовности, объявленный губернатором Андреем Травниковым вечером 6 июля в связи с топливным кризисом. Кроме сокращения лимитов на отпуск бензина и дизельного топлива, глава региона обязал руководителей областных ведомств и подведомственных учреждений экономить топливо и использовать его только для решения критически важных задач. Сотрудникам рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Организациям (работодателям) с любой формой собственности, не связанным с обеспечением жизнедеятельности населения, рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы и сократить расход топлива, чтобы уменьшить его потребление, не нарушая социальные, экономические процессы и требования законодательства, до снятия режима повышенной готовности. Про общественный транспорт — абсолютно правильное решение: чиновникам не мешало бы побыть поближе к народу и сравнить реальную жизнь со своими бравурными отчётами и пресс-релизами.
Омский губернатор Виталий Хоценко сообщил в своём МАХ-канале «Хоценко о главном», что в районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Получается, что засекреченный урон Омскому НПЗ мог быть ещё больше. О масштабах самих повреждений и сроках их устранения официальной информации до сих пор нет, а так называемые «источники» и «эксперты» выговорились в первые два дня и забыли эту тему.
Сбер не мог пройти мимо такого масштабного, всероссийского эвента и запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Если уж такая громадная структура «вписалась» в это, то становится очевидным, что топливный кризис — это надолго.
Все в Лебедёвку!
Новосибирск тем временем продолжал «краснеть» и удивлять всё новыми казусами. Хотя то, что на Мочищенском шоссе, в направлении «обкомовских дач», бензин есть везде, удивлять не должно. Видимо, чтобы не нервировать людей, там проживающих. А вот на другом конце города — на улице Станционной — топливо есть только на одной заправке «Татнефти» и на одной «Опти» — уже в Оби. «Татнефть» с её постоянным наличием топлива остаётся главной загадкой последних двух недель. Умеет же кто-то налаживать логистические цепочки!
На Немировича-Данченко, Ватутина и Петухова всё стандартно — работает примерно каждая четвёртая бензоколонка, что вписывается в общую статистику. «Опти» — «дочка» «Газпромнефти» — держит уровень и цену на АИ-92 на уровне 140 рублей. Как и «Татнефть», которым очень понравилась цифра 128 за литр, и они держат её второй день. А вот ещё один «родственник» ГПН — «Газпромнефть — Региональные продажи» — продолжает «жонглировать» ценами: на улице Кропоткина и Объединения они понизили АИ-92 до 63.28 рублей, а совсем рядом на Ипподромской он стоит 140 рублей, как и вчера. При этом АИ-95 оценивают всего в 72 рубля за литр. Находящаяся в паре сотен метров колонка «Опти» зеркалит цены у «братьев» в точности до копеечки. Корпоративная солидарность, что тут скажешь. Но стоит немного проехать по городу, и на той же «Опти» литр АИ-95 стоит уже 150 рублей. Как они это решают — остаётся загадкой.
Найден и лидер по самой низкой цене на бензин АИ-92 — ТД «Смарт-Технологии» — у них литр стоит всего 60 рублей, зато АИ-95 — 130 рублей. Правда, за дешёвым топливом придётся проехаться до села Лебедёвка Искитимского района, но игра определённо стоит свеч. Потому что следующий бензин по Чуйскому тракту только в Черепаново, на одной из двух «газпромовских» заправках. Если едете на Алтай — будьте готовы, дальше всё ещё печальнее.
Виталий Злодеев.