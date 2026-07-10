Топливный голод в регионах: Новосибирск продолжает «краснеть», Кузбасс держится, Омск находит, Лебедёвка демпингует

На Немировича-Данченко, Ватутина и Петухова всё стандартно — работает примерно каждая четвёртая бензоколонка, что вписывается в общую статистику. «Опти» — «дочка» «Газпромнефти» — держит уровень и цену на АИ-92 на уровне 140 рублей. Как и «Татнефть», которым очень понравилась цифра 128 за литр, и они держат её второй день. А вот ещё один «родственник» ГПН — «Газпромнефть — Региональные продажи» — продолжает «жонглировать» ценами: на улице Кропоткина и Объединения они понизили АИ-92 до 63.28 рублей, а совсем рядом на Ипподромской он стоит 140 рублей, как и вчера. При этом АИ-95 оценивают всего в 72 рубля за литр. Находящаяся в паре сотен метров колонка «Опти» зеркалит цены у «братьев» в точности до копеечки. Корпоративная солидарность, что тут скажешь. Но стоит немного проехать по городу, и на той же «Опти» литр АИ-95 стоит уже 150 рублей. Как они это решают — остаётся загадкой.