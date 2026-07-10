Требования к детским лагерям ужесточили в Нижегородской области

Родителей также призвали не отправлять ребенка в лагерь при первых признаках болезни. Если недомогание проявится уже во время смены, ребенка изолируют в медпункте, после чего передадут родителям или направят в медицинское учреждение. По словам главы региона, вопросы безопасности и здоровья детей находятся на личном контроле.