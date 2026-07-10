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Более 500 выпускников Хакасии пересдали ЕГЭ

Выпускники Хакасии пересдали ЕГЭ в «президентские дни».

Источник: Комсомольская правда

8 и 9 июля в стране прошли дополнительные дни для пересдачи Единого государственного экзамена — «президентские дни».

8 числа выпускники сдавали русский язык, иностранные языки, информатику, обществознание, физику и химию. 9 июля прошли экзамены по истории, литературе, биологии, географии, математике, устная часть языков. В Хакасии возможностью пересдачи воспользовались 532 выпускника.

Отметим, что при пересдаче предыдущий результат по предмету аннулируется и в зачет идет только балл, который был получен в дополнительный день. Право на пересдачу предоставляется только один раз и по одному предмету.