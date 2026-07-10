Часть АЗС Прикамья ограничили продажу топлива при режиме «Беспилотная опасность»

В круглосуточном режиме продолжат работу несколько АЗС сети: на улицах Макаренко, 27 и Промышленной, 107Б — в Перми; на ул. Юности, 22 — в Чусовом; Красный Яр — Большесосновский район в урочище Сотельное; Молебка — Кишертский район на перекрестке дорог «Кунгур — Кишерть — Красный Яр».