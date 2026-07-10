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Часть АЗС Прикамья ограничили продажу топлива при режиме «Беспилотная опасность»

Топливные резервуары переведут в безопасный режим.

Источник: Комсомольская правда

На территории Пермского края часть АЗС в целях безопасности прекратят продажу топлива при объявленном режиме «Беспилотная опасность». Все топливные резервуары переведут в безопасный режим.

Первой о введении временных ограничений с 8 июля сообщил оператор сети автозаправок «Нефтехимпром». Автомобилистам рекомендуют автомобилистам не приезжать на АЗС во избежание создания пробок и опасных ситуаций.

Возобновление отпуска топлива произойдет сразу после получения разрешения от оперативных служб. В компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят сохранять спокойствие.

В круглосуточном режиме продолжат работу несколько АЗС сети: на улицах Макаренко, 27 и Промышленной, 107Б — в Перми; на ул. Юности, 22 — в Чусовом; Красный Яр — Большесосновский район в урочище Сотельное; Молебка — Кишертский район на перекрестке дорог «Кунгур — Кишерть — Красный Яр».

В Перми с 05:00 до 23:30 работают АЗС на улицах Ушакова, 41, Трамвайной, 35/1, Писарева, 2 В, Гайвинской, 90, ш. Космонавтов, 427А, а также на 478 км трассы «Пермь — Краснокамск» у пункта отдыха «Канары».

Ранее стало известно об увеличении поставок и создании запасов топлива в Прикамье. Пермское УФАС отметило тенденцию на стабилизацию ситуации.