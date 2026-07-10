Дикий кабан вышел к людям в центре Волгограда на 7-й Гвардейской

Кабана встретили волгоградцы в центре города — на улице 7-й Гвардейской. Дикое животное неожиданно появилось в оживленном районе Волгограда.
Что искал кабан в центре города, осталось загадкой. Горожане обратили внимание на необычного гостя, стремительно перебегавшего дорогу, и попытались его сфотографировать.
А буквально днем ранее аналогичный случай произошел в Советском районе Волгограда — там дикого кабана заметили на улице Петровского.
Каким образом дикие животные оказались в городской среде — пока остается загадкой.
Ранее сообщалось о погодной опасности из-за суховея в Волгоградской области.