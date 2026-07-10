Курская область получит 1 млрд на компенсацию аренды жилья для переселенцев

В июне стало известно, что правительство России выделит Курской области 2,7 млрд руб. для возмещения расходов на аренду, покупку или строительство жилья для граждан, покинувших приграничные территории. Эти средства предполагалось направить на жилищные сертификаты для 367 семей — в среднем по 7,3 млн руб. на каждую.