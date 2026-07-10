Известному блогеру грозит новое уголовное дело: следствие завершено

Столичное управление следственного комитета отчиталось о завершении следственных действий в отношении видеоблогера Майкла Наки*. Ему инкриминируют публичные обращения, направленные против безопасности государства.
По версии обвинения, ещё в марте текущего года фигурант разместил на своём интернет-канале видеоролик, содержащий соответствующие призывы. Эти материалы и стали поводом для возбуждения уголовного преследования. Сам блогер находится за пределами России, поэтому следствие велось заочно.
На данный момент суд уже избрал для Наки* меру пресечения в виде ареста, причём также заочно. Кроме того, он числится в федеральном розыске. Уголовное дело полностью готово к передаче в судебную инстанцию.
Это не первое обвинение в отношении блогера. Ранее он получил 11 лет лишения свободы за распространение недостоверных сведений о российской армии. Также с сентября 2022 года Минюст внёс его в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагентов.
* — внесён в список иностранных агентов.
Осужденный на 11 лет блогер стал фигурантом нового уголовного дела.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.