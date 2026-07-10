Росавиация предупредила о корректировках расписания в аэропорту Калининграда 10 июля

По данным онлайн-табло аэропорта Храброво, по состоянию на 08:45 отменены два рейса — в Москву и обратно. Кроме того, задерживаются шесть рейсов на вылет в Москву и Санкт-Петербург, а также 14 рейсов на прилет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.