Росавиация предупредила о корректировках расписания в аэропорту Калининграда 10 июля

Росавиация предупредила об изменениях в расписании рейсов аэропорта Храброво 10 июля. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло аэропорта Храброво, по состоянию на 08:45 отменены два рейса — в Москву и обратно. Кроме того, задерживаются шесть рейсов на вылет в Москву и Санкт-Петербург, а также 14 рейсов на прилет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.