Суд взыскал 60 млн рублей с иностранцев за контрабанду леса в Иркутской области

— Ответчики были осуждены Тайшетским городским судом в мае 2023 года по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. Они действовали в составе организованной группы и незаконно вывезли в Китай лесоматериалы, включённые в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, — сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.