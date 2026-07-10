Суд взыскал 60 млн рублей с иностранцев за контрабанду леса в Иркутской области

Иркутский областной суд подтвердил законность взыскания почти 60 миллионов рублей с двух иностранных граждан, осуждённых за контрабанду леса.
— Ответчики были осуждены Тайшетским городским судом в мае 2023 года по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. Они действовали в составе организованной группы и незаконно вывезли в Китай лесоматериалы, включённые в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, — сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.
Как сообщает Тайшет24, для получения разрешения на выпуск товаров злоумышленники предоставили таможенным органам недостоверные сведения о производителях и подложные документы.
Объём контрабанды составил почти 18 тысяч кубометров, рыночная стоимость которых оценена экспертами в 60 миллионов рублей. Поскольку возвратить товар в натуре невозможно, суд первой инстанции постановил взыскать эту сумму с причинителей вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу осуждённых, оставила решение без изменения. В пресс-службе судов отметили, что приговор признан законным и обоснованным, а сумма ущерба подтверждена экспертными заключениями. Решение вступило в законную силу.