Пятеро подростков избили жителя Уссурийска ради криптовалюты на ₽37 млн

В Уссурийске группа несовершеннолетних напала на местного жителя, пытаясь похитить его криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в «Максе».
По версии следствия, двое подростков — юноша и девушка — разработали план нападения и привлекли к нему еще трех несовершеннолетних соучастников.
1 апреля 2026 года вечером участники группы ворвались в квартиру мужчины на улице Выгонной в Уссурийске.
По версии следствия, нападавшие избили хозяина, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего похитили принадлежавшее ему имущество. При этом подростки планировали похитить у потерпевшего криптовалюту на сумму около 37 млн руб., однако сведения о ее наличии оказались ошибочными.
Следственный комитет Приморского края завершил расследование дела. Все пятеро несовершеннолетних обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Материалы дела направлены в суд.
Ранее в Москве на Пресненской набережной трое мужчин ограбили 17-летнего подростка, который приехал в «Москва-Сити» для покупки криптовалюты на 1,5 млн руб. По данным МВД, операция по обмену не состоялась, после чего на выходе из здания к подростку и его друзьям подошли неизвестные. Молодые люди попытались уехать на такси, однако нападавшие силой вытащили их из автомобиля, отвели в подземный переход и забрали пакет с деньгами.
Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых — двоих 19-летних жителей Северо-Кавказского региона и 22-летнего иностранца из ближнего зарубежья.
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