Пятеро подростков избили жителя Уссурийска ради криптовалюты на ₽37 млн

Ранее в Москве на Пресненской набережной трое мужчин ограбили 17-летнего подростка, который приехал в «Москва-Сити» для покупки криптовалюты на 1,5 млн руб. По данным МВД, операция по обмену не состоялась, после чего на выходе из здания к подростку и его друзьям подошли неизвестные. Молодые люди попытались уехать на такси, однако нападавшие силой вытащили их из автомобиля, отвели в подземный переход и забрали пакет с деньгами.