Красноярцам рассказали, как защититься от палящего солнца

В Красноярске врач рассказала пожилым горожанам о правилах безопасности в жаркую погоду. Лекция прошла в «Клубе активного долголетия» краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Красноярцам напомнили, что в жару лучше не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00. Также врачи советуют регулярно пить воду небольшими глотками и не ждать чувства жажды. От сладкой газировки в жару лучше отказаться, так как она может усиливать обезвоживание.
Для прогулок стоит выбирать одежду из натуральных тканей и обязательно надевать головной убор. Открытые участки кожи нужно защищать средствами с SPF 50. Крем или эмульсию следует наносить за 15−20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, а также после купания.
Во время лекции участникам показали эксперимент с индикаторами ультрафиолета в виде утят. Один из них обработали солнцезащитным кремом, второй оставили без защиты. Опыт показал, как крем помогает защищать кожу от воздействия солнца.