Красноярцам рассказали, как защититься от палящего солнца

Красноярцам напомнили, что в жару лучше не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00. Также врачи советуют регулярно пить воду небольшими глотками и не ждать чувства жажды. От сладкой газировки в жару лучше отказаться, так как она может усиливать обезвоживание.