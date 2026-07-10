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Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронили в Мешхеде

Церемония погребения верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в городе Мешхеде в пятницу, 10 июля. Его похоронили в мавзолее Имама Резы, где ранее состоялось прощание с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси.

Церемония погребения верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в городе Мешхеде в пятницу, 10 июля. Его похоронили в мавзолее Имама Резы, где ранее состоялось прощание с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси.

Из-за большого числа желающих проститься с Хаменеи организаторам пришлось изменить маршрут траурной процессии. Похоронный кортеж не смог проехать к мавзолею, поэтому тело доставили к месту захоронения на вертолете.

Перед погребением на территории усыпальницы был совершен намаз в присутствии сотен тысяч паломников. После этого состоялась закрытая церемония захоронения, на которую журналистов не допустили.

Прощание с Хаменеи продолжалось несколько дней и проходило в Тегеране, Куме, а также в иракских городах Наджаф и Кербела. Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля, передает ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 3 июля, прибыл в столицу Ирана Тегеран, где принял участие в официальной церемонии прощания с бывшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

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