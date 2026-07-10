Горит морской порт. Атака на Таганрог 10 июля 2026: идёт эвакуация жителей

Атака БПЛА на Ростовскую область отражена в ночь на 10 июля 2026: в Таганроге эвакуируют жителей, в Азове тушат нефтебазы.
Что известно о налёте украинских дронов к этому часу, собрал rostov.aif.ru.
Под ударом порт и нефтебазы 10 июля 2026.
Утром в пятницу, 10 июля, Ростовская область отразила массовую атаку украинских беспилотников. Под ударом оказались Таганрог, Азов и соседние районы. Из-за серьёзной угрозы властям пришлось эвакуировать людей из зоны ЧС, а спасатели продолжают тушить пожары в морском порту и на объектах хранения нефтепродуктов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силам ПВО пришлось уничтожить 35 БПЛА. Воздушные цели сбивали над Таганрогом и Азовом, а также над Азовским и Матвеево-Курганским районами.
В самом Таганроге упавшие обломки дронов повредили один из частных домов. Кроме того, загорелась крыша административного здания. Этот очаг возгорания уже потушен. К началу девятого утра официальная угроза применения БПЛА по региону была снята, однако губернатор предупредил, что беспилотная опасность всё ещё сохраняется.
Серьёзные последствия атаки зафиксированы на промышленных объектах. По словам главы региона, в Азове загорелись сразу два объекта хранения нефтепродуктов. К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сейчас идёт ликвидация огня.
Также стало известно, что пожар произошёл в административном здании в селе Кагальник Азовского района. Пожарным удалось локализовать пламя.
Эвакуация из зоны ЧС в Таганроге 10 июля 2026.
Накануне ночью жители Таганрога сообщили в социальных сетях, что слышали громкие звуки. Это работали наши системы ПВО. Кроме того, в городе выли сирены. Информация об этом появилась около трёх часов ночи.
К утру стало известно, что в Таганроге огонь охватил территорию морского порта. На месте происшествия работает техника, пожарные борются с огнём.
Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала в своём канале, что в городе оперативно эвакуируют жителей.
«В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — прокомментировала глава приморского города.
Она призвала горожан к бдительности и напомнила о необходимости строго соблюдать меры безопасности. Камбулова особо подчеркнула, что при обнаружении обломков дронов их ни в коем случае нельзя трогать. Горожан призвали держаться подальше от любых подозрительных обломков. Такие ни в коем случае нельзя перемещать.