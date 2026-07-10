Житель Уссурийска заплатит штраф за нецензурные слова на стекле автомобиля

Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Действия были квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. Суд изучил личность нарушителя, характер и степень общественной опасности его поступка и вынес решение о наказании в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.