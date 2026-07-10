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Житель Уссурийска заплатит штраф за нецензурные слова на стекле автомобиля

Такой поступок продемонстрировал неуважение к окружающим.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске суд оштрафовал водителя, который украсил заднее стекло своей машины нецензурной надписью и поплатился за это рублем. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Водителя заметили в районе улицы Чичерина — мужчина управлял автомобилем с вызывающей наклейкой, демонстрируя явное неуважение к окружающим. Нарушение общественного порядка попало в поле зрения правоохранителей, и дело было передано в суд.

На заседании Уссурийского районного суда гражданин полностью признал свою вину и рассказал, что оскорбительную надпись он приклеил самостоятельно, даже не задумываясь о последствиях.

Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Действия были квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. Суд изучил личность нарушителя, характер и степень общественной опасности его поступка и вынес решение о наказании в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.