Москвичей предупредили о ливне и сильном ветре в пятницу

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности в пятницу, 10 июля. В столице ожидается гроза с ливнем и шквалистым ветром, говорится в предупреждении на сайте ведомства.
«Днем 10 июля [в Москве] ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с», — сообщает Гидрометцентр. Предупреждение действует с 12:00 до 21:00 пятницы.
Аналогичные погодные условия днем 10 июля также ожидаются в Московской области. В субботу, 11 июля, в столице и регионе возможны дожди, местами гроза и усиление ветра до 17 м/с.
Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в столице днем ожидается температура воздуха плюс 26−28 градусов, по области — плюс 25−30 градусов, на западе местами столбики термометров достигнут максимум плюс 22 градусов. Ветер ожидается восточный 3−8 м/с, при грозе с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., написал он.
По словам Леуса, в пятницу Москва «окажется с теплой стороны атмосферного фронта, связанного с циклоном над Белоруссией». Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и вызовет местами ливни с грозами, более обильные осадки ожидаются на западе Подмосковья.
11 июля в Москве пройдут кратковременные дожди с грозой, воздух днем прогреется до плюс 24−26 градусов, добавил синоптик.