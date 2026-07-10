Москвичей предупредили о ливне и сильном ветре в пятницу

По словам Леуса, в пятницу Москва «окажется с теплой стороны атмосферного фронта, связанного с циклоном над Белоруссией». Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и вызовет местами ливни с грозами, более обильные осадки ожидаются на западе Подмосковья.