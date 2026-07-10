Нижегородцев предупредили о штрафах за перевозку бензина

Как пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на члена регионального отделения Ассоциации юристов России Андрея Полозова, при перевозке бензина в канистрах важно соблюдать установленные нормы. Согласно правилам ДОПОГ, в одной канистре допускается не более 60 литров, а общий объём топлива в автомобиле не должен превышать 240 литров. Сами ёмкости должны быть стальными, алюминиевыми или пластиковыми с обязательной маркировкой UN, Fuel, Petrol или Gasoline, плотно закрываться и не протекать. Перевозить их разрешено только в багажнике с надёжной фиксацией.