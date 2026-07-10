Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы планирует диверсии против европейских стран, и обнародование этой информации должно предотвратить такой сценарий.
По его словам, Запад располагает «надежными» разведданными о замыслах Москвы. В интервью RMF 24 он отметил, что Россия «что-то планирует». Сикорский утверждает, что Россия уже якобы ведет «гибридную и кинетическую войну» против Польши и Франции.
Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения в якобы агрессивных планах России не имеют под собой оснований. Президент Владимир Путин ранее назвал подобные заявления провокацией и бредом. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а политиков, распространяющих такие слухи, называл «специалистами по фильмам ужасов». Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что Москва готова письменно зафиксировать отсутствие намерений нападать на альянс.