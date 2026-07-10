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С 13 июля в Новосибирске ограничат движение на улице Максима Горького

Ремонт теплосетей продлится до 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Максима Горького вблизи дома № 75/1 ограничат движение из-за ремонтных работ на теплосетях. Об этом предупредили в пресс-службе СГК-Новосибирск.

Ограничения будут действовать с 13 по 22 июля 2026 года. В компании принесли извинения за временные неудобства.

Водителей просят заранее планировать маршрут и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Напомним, начиная с 10 июля в Новосибирске будут обустраивать участок автомобильной дороги в рамках строительства моста через Обь. На улице Широкой изменится схема движения.