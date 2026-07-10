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Попавшая за решетку из-за ошибки в паспорте россиянка засудила МВД

Приморский краевой суд обязал МВД выплатить почти 300 тысяч рублей женщине, которая попала за решётку из-за ошибки в загранпаспорте.

Приморский краевой суд обязал МВД выплатить почти 300 тысяч рублей женщине, которая попала за решётку из-за ошибки в загранпаспорте. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, несмотря на попытки ведомства снизить сумму, говорится в пресс-релизе суда.

Всё началось с технической ошибки в машиночитаемой строке паспорта. Во время прохождения границы документ аннулировали, а саму женщину поместили в камеру временного содержания. Её несовершеннолетний сын за отдельную плату был отправлен в отель. Целый день она пыталась решить проблему — звонила в российское посольство в Таиланде, в миграционный отдел, связывалась с турфирмой, чтобы обезопасить ребёнка. Вернуться домой ей с сыном пришлось за свой счёт.

МВД пыталось оспорить решение в части компенсации морального вреда, настаивая, что ошибка была неумышленной, а новый паспорт уже изготовлен и все расходы возмещены. Однако судебная коллегия не нашла оснований для снижения компенсации. Суд зафиксировал взыскание с Российской Федерации в лице МВД убытков на 234,5 тысячи рублей, компенсации морального вреда в 50 тысяч и судебных расходов ещё почти на 14 тысяч.

Таким образом, общая сумма выплат составила 298 471 рубль 86 копеек. Решение вступило в силу.

До этого похожий случай произошел с жительницей Калининграда, ей тоже присудили компенсацию. А жительницу Подмосковья в загранпаспорте записали как мужчину.

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