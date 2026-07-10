Попавшая за решетку из-за ошибки в паспорте россиянка засудила МВД

Всё началось с технической ошибки в машиночитаемой строке паспорта. Во время прохождения границы документ аннулировали, а саму женщину поместили в камеру временного содержания. Её несовершеннолетний сын за отдельную плату был отправлен в отель. Целый день она пыталась решить проблему — звонила в российское посольство в Таиланде, в миграционный отдел, связывалась с турфирмой, чтобы обезопасить ребёнка. Вернуться домой ей с сыном пришлось за свой счёт.