Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне ликвидации последствий атаки БПЛА в Таганроге закрыли несколько дорог

В Таганроге в границах зоны действия чрезвычайной ситуации перекрыли движение на нескольких дорогах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге в границах зоны действия чрезвычайной ситуации перекрыли движение на нескольких дорогах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас движение закрыто на переулках 1-й Крепостной, Комсомольский и улицах Шевченко, Лесная Биржа, Портовая.

«Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям», — отметила глава Таганрога.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе продолжается тушение пожара на территории Морского порта, начавшегося после атаки дронов. Кроме того, осколки БПЛА повредили остекление и двери частного дома. В результате происшествия никто не пострадал. В городе также произошло возгорание на крыше административного здания. В зоне действия ЧС продолжается эвакуация жителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше