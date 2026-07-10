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Во дворах Красноармейского района Волгограда уложили 70% асфальта

В Волгограде продолжается ремонт внутриквартальных проездов по поручению губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда подрядчики уложили 70% выравнивающего слоя асфальта на дворовых проездах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию района. Работы уже выполнили на четырех объектах: на проспекте Героев Сталинграда у домов № 5, 7, 9, 11 и 29, 35, 37, на улице 50 лет Октября у дома № 3, а также на улице Остравской у домов № 18 и 20.

Еще на одном участке — на бульваре имени Энгельса у домов № 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25 — рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя. После этого подрядчик сделает верхний слой покрытия.

Всего в этом году обновят внутриквартальные проезды у 17 многоквартирных домов Красноармейского района. Рядом с ними находятся социальные учреждения. Работы организовали по поручению губернатора Волгоградской области. Завершить ремонт планируют осенью 2026 года.

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