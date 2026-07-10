Во дворах Красноармейского района Волгограда уложили 70% асфальта

В Красноармейском районе Волгограда подрядчики уложили 70% выравнивающего слоя асфальта на дворовых проездах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию района. Работы уже выполнили на четырех объектах: на проспекте Героев Сталинграда у домов № 5, 7, 9, 11 и 29, 35, 37, на улице 50 лет Октября у дома № 3, а также на улице Остравской у домов № 18 и 20.