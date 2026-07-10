«Грибная лапша» на Таганае: туристов из Челябинской области просят не трогать редкие «оленьи рога»

Несмотря на то, что некоторые гурманы считают рамарию съедобной в молодом возрасте, сотрудники особо охраняемой природной территории настоятельно просят посетителей парка отказаться от сбора. В Челябинской области этот вид считается редким, поэтому его уничтожение наносит серьёзный вред локальной экосистеме. Представители нацпарка напоминают, что «оленьи рога» должны оставаться в своей естественной среде обитания для сохранения популяции.
Помимо охранного статуса, существует и вполне практическая причина обходить этот необычный организм стороной. У рамарии жёлтой есть большое количество несъедобных и даже токсичных двойников, отличить которые от оригинала неспециалисту крайне сложно. Любая ошибка во время «тихой охоты» может привести к тяжёлому отравлению, поэтому сотрудники «Таганая» советуют туристам просто любоваться уникальной находкой и делать фотографии на память.
Ранее в самом посещаемом национальном парке Челябинской области дежурный сотрудник обнаружил необычных соседей. Пара белых трясогузок обустроила своё скрытное уютное гнездо прямо в штабеле строительных досок под крышей на вершине горы Дальний Таганай.