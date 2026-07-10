«Грибная лапша» на Таганае: туристов из Челябинской области просят не трогать редкие «оленьи рога»

В национальном парке «Таганай» заметили необычного обитателя, который в этом году появился из-под земли почти на месяц раньше своего привычного биологического срока. Речь идёт о рамарии жёлтой — уникальном грибе, который из-за своего причудливого внешнего вида получил множество колоритных народных названий. Местные жители и туристы часто называют этот лесной трофей «оленьими рогами», «медвежьей лапкой» или «грибной лапшой».