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«Грибная лапша» на Таганае: туристов из Челябинской области просят не трогать редкие «оленьи рога»

В национальном парке «Таганай» заметили необычного обитателя, который в этом году появился из-под земли почти на месяц раньше своего привычного биологического срока. Речь идёт о рамарии жёлтой — уникальном грибе, который из-за своего причудливого внешнего вида получил множество колоритных народных названий. Местные жители и туристы часто называют этот лесной трофей «оленьими рогами», «медвежьей лапкой» или «грибной лапшой».

Источник: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Несмотря на то, что некоторые гурманы считают рамарию съедобной в молодом возрасте, сотрудники особо охраняемой природной территории настоятельно просят посетителей парка отказаться от сбора. В Челябинской области этот вид считается редким, поэтому его уничтожение наносит серьёзный вред локальной экосистеме. Представители нацпарка напоминают, что «оленьи рога» должны оставаться в своей естественной среде обитания для сохранения популяции.

Помимо охранного статуса, существует и вполне практическая причина обходить этот необычный организм стороной. У рамарии жёлтой есть большое количество несъедобных и даже токсичных двойников, отличить которые от оригинала неспециалисту крайне сложно. Любая ошибка во время «тихой охоты» может привести к тяжёлому отравлению, поэтому сотрудники «Таганая» советуют туристам просто любоваться уникальной находкой и делать фотографии на память.

Ранее в самом посещаемом национальном парке Челябинской области дежурный сотрудник обнаружил необычных соседей. Пара белых трясогузок обустроила своё скрытное уютное гнездо прямо в штабеле строительных досок под крышей на вершине горы Дальний Таганай.