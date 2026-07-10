Доходный дом Вяхиревой продают в Нижнем Новгороде за 80 млн рублей

«Хорошо, что в Нижнем Новгороде в последние годы стараются прикрывать подобные места фальш-фасадной сеткой, — поделился своим мнением с корреспондентом ИА “Время Н” местный житель. — А то совсем бы печально выглядело. Вокруг все облагородили, а этот дом — как памятник войне. Еще лет пять назад более-менее нормально выглядел, а сейчас — как руина».