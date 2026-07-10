Доходный дом Вяхиревой продают в Нижнем Новгороде за 80 млн рублей

Объект культурного наследия «Доходный дом З. Г. Вяхиревой», расположенный на улице Луначарского, 1/11 в Нижнем Новгороде, продают за 80 млн рублей. Соответствующая информация размещена на одном из сайтов объявлений.
Трехэтажное здание, построенное в третьей четверти XIX века по проекту архитектора А. И. Чернацкого, в настоящий момент находится в заброшенном состоянии. Оно закрыто фальш-фасадом и огорожено забором.
«Хорошо, что в Нижнем Новгороде в последние годы стараются прикрывать подобные места фальш-фасадной сеткой, — поделился своим мнением с корреспондентом ИА “Время Н” местный житель. — А то совсем бы печально выглядело. Вокруг все облагородили, а этот дом — как памятник войне. Еще лет пять назад более-менее нормально выглядел, а сейчас — как руина».
Владельцем недвижимости с 2021 года было ООО «Исток». При этом управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области выдавало задание на разработку проектной документации для реставрации и приспособления здания под жилой дом.
Осенью 2024 году руководитель управления Григорий Меламед в интервью ИА «Время Н» рассказывал, что этот объект собираются изъять у собственника по суду. При этом добавил, что хозяева должны сами заниматься сохранением принадлежащих им объектов культурного наследия".
Как говорится в объявлении на сайте Авито, сейчас ведется разработка проектной документации на проведении работ по сохранению и приспособлению здания под офисный центр. Также возможно изменение назначения объекта под гостиницу.
Ранее мы сообщали, что более 870 ОКН было отреставрировано в Нижегородской области с 2018 года.