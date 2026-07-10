Волгоградцы пожаловались на резкий запах в воздухе на фоне ночного штиля

При этом, по информации очевидцев, в Красноармейском районе минувшей ночью всё же бушевал пожар — сгорел один из заброшенных аварийных домов. В сочетании с погодными условиями это и могло вызвать неприятный запах. Причины вони в других районах, судя по всему, предстоит установить экспертам Роспотребнадзора. Очевидцы сообщают, что уже оставили на горячей линии ведомства жалобы.