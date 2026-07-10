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Волгоградцы пожаловались на резкий запах в воздухе на фоне ночного штиля

В Волгограде жители забили тревогу из-за резкого неприятного запаха. В южных районах бьют тревогу.

В Волгограде жители забили тревогу из-за резкого неприятного запаха. В южных районах бьют тревогу из-за примеси гари в воздухе, а в северных — сообщают о неприятном запахе сероводорода.

— Вонища стояла на весь район. В горле даже запершило. Я сначала испугалась, подумала, может, у соседей что-то загорелось. Обошла вокруг дома — всё спокойно, — поделилась одна из жительниц Красноармейского района.

Аналогичные сообщения минувшей ночью поступали от жителей МКД на ул. Пролетарской и ул. Марийской.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнить причину накрывшей город вони затруднились, отметив, что минувшей ночью возгораний, которые могли бы спровоцировать жалобы волгоградцев, не было.

При этом, по информации очевидцев, в Красноармейском районе минувшей ночью всё же бушевал пожар — сгорел один из заброшенных аварийных домов. В сочетании с погодными условиями это и могло вызвать неприятный запах. Причины вони в других районах, судя по всему, предстоит установить экспертам Роспотребнадзора. Очевидцы сообщают, что уже оставили на горячей линии ведомства жалобы.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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