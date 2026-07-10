В лесном пожаре на юге Испании погибли 12 человек

В Андалусии на юге Испании лесной пожар унес жизни 12 человек, сообщает администрация региона со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.
Ранее экстренные службы сообщили о шести погибших в поселке Бедар. Некоторые из жертв были обнаружены в автомобилях.
Пожар вспыхнул днем 9 июля в муниципалитете Лос-Гальярдос провинции Альмерия. Власти эвакуировали жителей районов Альмокайсар, Фуэнте-дель-Альбарико, Лос-Пинос и Ла-Серена, а также домов в районе Пинар. По данным El Pais, эвакуация затронула около 1 тыс. человек.
В Бедаре женщина получила ожоги и была доставлена в больницу. Еще у одного человека зафиксировали отравление дымом и также госпитализировали. Четверо получили на месте медицинскую помощь в связи с проблемами дыхания и незначительными ожогами, сообщает пресс-служба администрации региона.
Трассы А-7 и Н-340А в районе пожара перекрыли. В ликвидации возгорания суммарно задействованы 150 человек.
В начале недели на фоне рекордной жары в Европе пожары охватили Францию, преимущественно южные регионы. В департаменте Восточные Пиренеи огонь за несколько дней уже уничтожил не менее 4,6 тыс. га леса, пять человек пострадали, повреждены 50 домов, уведомление об эвакуации получили 10 тыс. человек.
Возникновению пожара способствовали погодные условия: сильный ветер, высокая температура и сухая из-за жары растительность, сообщило французское МВД.
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