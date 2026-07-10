В лесном пожаре на юге Испании погибли 12 человек

В Бедаре женщина получила ожоги и была доставлена в больницу. Еще у одного человека зафиксировали отравление дымом и также госпитализировали. Четверо получили на месте медицинскую помощь в связи с проблемами дыхания и незначительными ожогами, сообщает пресс-служба администрации региона.