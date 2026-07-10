Из Москвы в Ярославскую область запустят скоростные поезда «Ласточка»

Скоростные поезда «Ласточка» с 1 августа будут ходить из Москвы в Рыбинск с промежуточной остановкой в Ярославле. Развитие транспортного сообщения отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Одновременно новый маршрут сделает Рыбинск еще более доступным для гостей, а значит, даст дополнительный импульс развитию экономики. Кроме того, это станет еще одним шагом в развитии туристического маршрута Золотое кольцо России, 60-летие которого наша страна отметит в следующем году. Развитию железнодорожного сообщения в Ярославской области уделяем особое внимание. Обсуждаем вопросы и с федеральным правительством, и с РЖД, и с коллегами из Москвы», — отметил Михаил Евраев.
Электропоезд будет отправляться из Москвы в 06:20 и прибывать в Ярославль в 09:13, в Рыбинск — в 10:19. Из Рыбинска отправление в 19:10 с прибытием в Ярославль в 20:04 и в Москву в 23:04. Расписание движения поезда составлено таким образом, чтобы у туристов была возможность в течение дня прогуляться по городу и вечером вернуться в Москву или провести выходные сразу в двух городах — Рыбинске и Ярославле. В салоне созданы все условия для комфортной поездки: регулируемые кресла, розетки для гаджетов и кулеры с питьевой водой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.