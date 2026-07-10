Из Москвы в Ярославскую область запустят скоростные поезда «Ласточка»

Электропоезд будет отправляться из Москвы в 06:20 и прибывать в Ярославль в 09:13, в Рыбинск — в 10:19. Из Рыбинска отправление в 19:10 с прибытием в Ярославль в 20:04 и в Москву в 23:04. Расписание движения поезда составлено таким образом, чтобы у туристов была возможность в течение дня прогуляться по городу и вечером вернуться в Москву или провести выходные сразу в двух городах — Рыбинске и Ярославле. В салоне созданы все условия для комфортной поездки: регулируемые кресла, розетки для гаджетов и кулеры с питьевой водой.