На площади у ТКЦ «Братск-АРТ» на праздники планируют устанавливать рамки-металлодетекторы

В документе указано, что инициаторами проекта являются три человека (кто именно — не уточняется). В паспорте отмечается, что в настоящее время на площади перед ТКЦ «Братск-АРТ» во время проведения массовых мероприятий отсутствует достаточный уровень террористической защищенности. Во время общегородских праздников на площади находится довольно много людей, что делает возможным незаметный пронос опасных предметов.