На площади у ТКЦ «Братск-АРТ» на праздники планируют устанавливать рамки-металлодетекторы

В документе указано, что инициаторами проекта являются три человека (кто именно — не уточняется). В паспорте отмечается, что в настоящее время на площади перед ТКЦ «Братск-АРТ» во время проведения массовых мероприятий отсутствует достаточный уровень террористической защищенности. Во время общегородских праздников на площади находится довольно много людей, что делает возможным незаметный пронос опасных предметов.
Такая высокая концентрация граждан делает локацию потенциально уязвимой для угроз, связанных с проносом запрещенных предметов. Для повышения защищенности территории целесообразно устанавливать во время праздников рамки-металлодетекторы на основных подходах к площади и у входов в ТКЦ, — говорится в паспорте инициативного проекта.
Где именно планируют установить рамки, в документе не уточняется. Но отмечается, что планируется закупить их в количестве 10 штук.
Реализацию инициативного проекта его авторы оценивают в 2,3 миллиона рублей. Средства необходимы для закупки и доставки оборудования. В случае одобрения проекта, рамки-металлодетекторы могут появиться на площади ТКЦ «Братск-АРТ» во время массовых мероприятий уже в следующем году.