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Новосибирский космонавт Анна Кикина успешно прошла финальную «примерку» корабля

До запуска пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС остается меньше недели.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский космонавт Анна Кикина вместе с основным экипажем миссии МКС-75 успешно прошла контрольную «примерку» пилотируемого корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Во время проверки экипаж убедился, что все замечания, высказанные после первой «примерки», были учтены. Космонавты проверили размещение грузов и снаряжения, а также протестировали работу бортовых систем корабля.

После завершения контрольной проверки члены экипажа передали личные вещи для укладки в корабль, посетили музей космодрома Байконур и по традиции оставили там свои автографы.

Старт корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

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