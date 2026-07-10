Новосибирский космонавт Анна Кикина успешно прошла финальную «примерку» корабля

Новосибирский космонавт Анна Кикина вместе с основным экипажем миссии МКС-75 успешно прошла контрольную «примерку» пилотируемого корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Во время проверки экипаж убедился, что все замечания, высказанные после первой «примерки», были учтены. Космонавты проверили размещение грузов и снаряжения, а также протестировали работу бортовых систем корабля.
После завершения контрольной проверки члены экипажа передали личные вещи для укладки в корабль, посетили музей космодрома Байконур и по традиции оставили там свои автографы.
Старт корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.