На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде на два дня ограничат движение

Кроме того, автобусы № 18, 47, 61, 72 и 94, а также электробус Э-6 будут следовать по улице Верхне-Печерской на участке от улицы Бринского до улицы Композитора Касьянова. При этом все автобусы и электробусы будут останавливаться на действующих остановочных пунктах по пути следования.