В МГУ рассказали, что некоторые птицы способны чувствовать дедлайны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Некоторые птицы, возвращающиеся весной с зимовки, способны осознавать сжатые сроки, отведенные им на размножение. Чтобы успеть отложить яйца, они идут на риск и срезают маршруты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, ученые которого вошли в международную группу исследователей, изучивших поведение пернатых.
Авторы провели уникальный эксперимент: они закрепили на телах мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca миниатюрные датчики-рюкзачки, которые позволили отслеживать перемещения и остановки стаи на протяжение нескольких месяцев. Эти птицы гнездуются на территории от Западной Европы до Сибири, а для зимовки выбирают обширный участок территории площадью около 4 тыс. км, протягивающийся от Сенегала на западе Африки до ЦАР на востоке. Мухоловки-пеструшки консервативны: они летят на места зимовки одним и тем же маршрутом через Испанию, популяции в пути не перемешиваются и зимуют птицы исключительно с сородичами из мест гнездования.
«Наша международная работа показала, что весеннее возвращение домой для мухоловок-пеструшек — это зона экстремальной новизны, где главным фактором становится скорость. Чтобы успеть к короткому сезону размножения, птицы самых удаленных восточных популяций (подмосковных, уральских, западносибирских) вынуждены рисковать. Они резко срезают путь и летят напрямую через Сахару, где любая остановка для лесной птицы смертельно опасна. Еще недавно подобное исследование было невозможно даже вообразить», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии наземных позвоночных животных МГУ им. М. В. Ломоносова Анвар Керимов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Если путь на зимовку у этих птиц занимал 12,7 тыс. км, то обратно они летели укороченным маршрутом, сокращая расстояние до 4,5 тыс. км. Авторы считают, что длинный осенний маршрут отражает историческое расселение мухоловок-пеструшек на север и восток из первичного ареала, находящегося в Западной и Центральной Европе.
«Различие путей осенней и весенней миграции говорят о преобладании разных механизмов ориентации: возвращение к местам гнездования возникает на основе импринтинга с помощью навигации к цели, а следование к местам зимовок частично унаследованы и проходят по общим маршрутам, которые, по-видимому, обусловлены эволюционной историей расселения вида», — уточнили в вузе.
Результаты работы опубликованы в журнале Science.