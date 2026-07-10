В МГУ рассказали, что некоторые птицы способны чувствовать дедлайны

Авторы провели уникальный эксперимент: они закрепили на телах мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca миниатюрные датчики-рюкзачки, которые позволили отслеживать перемещения и остановки стаи на протяжение нескольких месяцев. Эти птицы гнездуются на территории от Западной Европы до Сибири, а для зимовки выбирают обширный участок территории площадью около 4 тыс. км, протягивающийся от Сенегала на западе Африки до ЦАР на востоке. Мухоловки-пеструшки консервативны: они летят на места зимовки одним и тем же маршрутом через Испанию, популяции в пути не перемешиваются и зимуют птицы исключительно с сородичами из мест гнездования.