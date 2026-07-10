Главный актив — доверие. Евгений Люлин о форуме регионов России и Беларуси

Об этом шла речь на XIII Форуме регионов двух стран в Минске. «Благодарен за высокую оценку инициатив, которые мы реализуем вместе с коллегами из Гродненской области!» — говорит председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он добавил, что в нынешних условиях Союзное государство стало для России и Беларуси надёжным экономическим щитом, а совместные нижегородско-белорусские проекты приводят на высшем уровне как лучшие примеры промышленной интеграции.