В Ванино Хабаровского края впервые по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Цыганкова

Посёлок Ванино впервые стал участником президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря федеральной поддержке здесь капитально отремонтируют дорогу по улице Цыганкова, о чём давно просили жители. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, улица Цыганкова давно нуждалась в капитальном ремонте. Из-за высокой степени износа дорожного покрытия ямочный ремонт стал уже невозможен. Протяжённость ремонтируемого участка — около одного километра. Стоимость работ — 139,29 миллиона рублей, из которых 105,6 миллиона — средства федерального бюджета.
В краевом минтрансе отметили, что эта дорога имеет важное значение для жителей: по ней проходят межмуниципальные автобусные маршруты, подвозят топливо к местной котельной, здесь расположены школа и жилые кварталы. Подрядчик уже определён, ремонт начнётся в ближайшие дни. Параллельно с дорожным покрытием обновят подземные коммуникации — заменят изношенные сети водоотведения и водоснабжения. Работы синхронизированы, чтобы после укладки нового асфальта не пришлось его вскрывать.
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