В Ванино Хабаровского края впервые по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Цыганкова

В краевом минтрансе отметили, что эта дорога имеет важное значение для жителей: по ней проходят межмуниципальные автобусные маршруты, подвозят топливо к местной котельной, здесь расположены школа и жилые кварталы. Подрядчик уже определён, ремонт начнётся в ближайшие дни. Параллельно с дорожным покрытием обновят подземные коммуникации — заменят изношенные сети водоотведения и водоснабжения. Работы синхронизированы, чтобы после укладки нового асфальта не пришлось его вскрывать.