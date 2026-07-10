Евгений Люлин о форуме регионов России и Беларуси

Опыт Нижегородской и Гродненской областей в организации съездов малых городов берут на вооружение в масштабах России и Белоруссии.
Об этом шла речь на XIII Форуме регионов двух стран в Минске. «Благодарен за высокую оценку инициатив, которые мы реализуем вместе с коллегами из Гродненской области!» — говорит председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он добавил, что в нынешних условиях Союзное государство стало для России и Беларуси надёжным экономическим щитом, а совместные нижегородско-белорусские проекты приводят на высшем уровне как лучшие примеры промышленной интеграции.
Кто укрепляет Союзное государство.
Пленарное заседание минского форума открыли видеообращения глав двух государств — президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Владимир Путин отметил успехи Нижегородской области в промышленной кооперации с Беларусью: активно воплощаются совместные проекты по выпуску авиатехники, заводы региона участвуют, в частности, в производстве лайнеров МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Кроме того, белорусские предприятия «Интеграл» и «Планар» поставляют в Нижегородскую область компоненты электроники. Всё это говорит о высоком уровне технологического взаимодействия.
Александр Лукашенко уверен, что регионы как раз и формируют реальную экономическую и производственную базу, по-настоящему укрепляющую Союзное государство в условиях экономических санкций Запада.
«Нас пытаются давить санкциями, а мы вместе создаём новые виды техники, осваиваем космос, совершаем прорывы в лечении болезней, построили Белорусскую АЭС, — прокомментировал итоги пленарного заседания форума Евгений Люлин. — Товарооборот между двумя странами каждый год растёт. Но ценнейший наш актив — это доверие».
Ориентир — на нижегородский опыт.
На встрече главы Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с губернаторами и руководителями региональных заксобраний особо отметили съезды малых городов Нижегородской и Гродненской областей, ставшие подлинными форумами народной дипломатии. Съезды проходят уже четыре года. Их принимали Большое Болдино и белорусская Зельва, Семёнов и город Мосты…
«Уже в августе мы с коллегами снова соберём сотни участников — на этот раз в Дивееве, чтобы установить деловые контакты, обсудить подготовку кадров для МСУ, опыт молодёжной политики и многое другое», — рассказал на своих страницах в социальных сетях Евгений Люлин.
Опыт нижегородцев и гродненцев Валентина Матвиенко считает нужным тиражировать в масштабах двух стран. «Благодарен за высокую оценку наших инициатив, которые мы реализуем вместе с коллегами из Гродненской области!» — подчеркнул Евгений Люлин. — Так формируются крепкие «горизонтальные» связи, позволяющие говорить о реальной интеграции в Союзное государство… Благодаря им за пять лет наш товарооборот удвоился".
В числе наиболее успешных совместных проектов — выпуск трамваев и электробусов «МиНиН» в Ворсме Нижегородской области. Трамваи «МиНиН» уже давно на линиях в Нижнем Новгороде. Между тем на нынешнем минском Форуме регионов подписаны ещё 323 договора о сотрудничестве двух регионов в различных сферах.
Проблемные точки в сотрудничестве России и Беларуси тоже пока есть: так, предстоит синхронизировать систему закупок двух стран, упростить аккредитацию поставщиков, требуется разработать механизм взаимного признания банковских гарантий. Над всем этим ещё нужно работать.
«Не догонять, а идти на шаг вперёд».
Совместные проекты в микроэлектронике, станкостроении, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях на форуме обсуждала секция «Сотрудничество в реализации совместных инновационных проектов в целях укрепления технологического суверенитета Союзного государства» на площадке китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Вопросы технологического суверенитета исключительно важны для устойчивого экономического роста и обеспечения национальной безопасности двух стран, считает Евгений Люлин, а взаимодополняемость экономик России и Белоруссии позволяет создавать полный цикл производства промышленных товаров.
«Речь шла о том, что от импортозамещения пора переходить к технологическому лидерству. Не догонять, а идти на шаг вперёд! Научный и промышленный потенциал регионов двух стран позволяет это сделать», — рассказал спикер Законодательного Собрания.
Помочь дальнейшему углублению сотрудничества призван создаваемый бренд «товар Союзного государства». Также в числе ключевых рекомендаций секции — сохранить темп совместных научных исследований, продолжать гармонизацию законодательств в области технологического развития, углублять промышленную кооперацию, включая высокотехнологичные отрасли. Кроме того, важно развивать нормативно-правовую базу использования ИИ.
На секции звучали предложения создать ассоциацию свободных экономических зон, технопарков и индустриальных парков Союзного государства и провести конкурс на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники.
«Объединяя научные исследования, технологические разработки и производственные мощности России и Белоруссии, мы сумеем избежать дублирования усилий снизить издержки и рациональнее использовать ресурсы», — уверен Евгений Люлин. — Ведь технологический суверенитет — конкретная работа по созданию собственных критически важных технологий и снижению зависимости от иностранных".
Съезд в Дивееве задаст импульс.
В августе 2026 года новый съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей запланирован в Дивееве. О том, как будет проходить съезд, на площадке «БелЭкспо» председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин обсудил с главой Гродненского областного Совета депутатов Еленой Пасютой.
«Нижегородский юг — особое место, где расположены православные святыни, а рядом — современные промышленные предприятия, Саровский ядерный центр с его уникальными технологиями, — говорит Евгений Люлин. — Главная тема съезда — развитие и укрепление экономических связей. Надеюсь, в Дивееве смогут найти новых контрагентов компании, связанные с ИТ, туристическим, строительным бизнесом».
Совсем недалеко от Дивеева, в Арзамасе, белорусские специалисты уже проявили себя, спроектировав и построив школу, которая задала новые стандарты образовательной инфраструктуры.
«Мы все заинтересованы в продолжении и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Каждый Съезд малых городов придаёт ему мощный импульс», — резюмирует Евгений Люлин.