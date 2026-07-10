МГУ: перспективные молекулы для мозга могут нарушать работу других органов

«Эксперименты на клеточных культурах астроцитов (клеток мозга — прим. ТАСС), почечного эпителия и звездчатых клеток печени показали, что влияние фумарата на число клеток и их выживание зависело от типа ткани: в одних условиях он способствовал пролиферации, а в других мог вызывать усиление гибели части клеток. Особенно важен этот вывод для разработки будущих терапевтических стратегий: даже перспективные молекулы нельзя рассматривать как универсальное средство сразу для всех органов», — сообщили ТАСС в МГУ.