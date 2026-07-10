Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещи атаковали уже 6,5 тысячи жителей Приморья с начала сезона

С начала эпидсезона количество пострадавших оказалось на 6,3% выше прошлогоднего уровня.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала эпидемического сезона в медицинские учреждения Приморского края после присасывания клещей обратились уже более 6,5 тысячи человек. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Сдано на экспресс-диагностику 74,3% клещей, снятых с людей. Положительные результаты на возбудители клещевых инфекций (боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) составляют — 43%. Из числа исследованных клещей риккетсиоз — 21,8%, боррелиоз — 18,9%, ГАЧ — 1,2%, МЭЧ — 0,8%, клещевой вирусный энцефалит — 0,3%», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обращения зарегистрированы на всех административных территориях края. На экспресс-диагностику жители сдали 74,3% клещей, снятых с людей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что после присасывания клеща его необходимо как можно быстрее удалить и доставить в лабораторию для исследования. При выявлении возбудителей инфекций пострадавшему следует незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для проведения экстренной профилактики.

Напомним, что в начале июля число обращений к медикам после присасывания клещей в Приморье достигло 6120. Почти каждый второй исследованный клещ оказался заражен возбудителями опасных инфекций.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше