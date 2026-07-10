Клещи атаковали уже 6,5 тысячи жителей Приморья с начала сезона

С начала эпидемического сезона в медицинские учреждения Приморского края после присасывания клещей обратились уже более 6,5 тысячи человек. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Сдано на экспресс-диагностику 74,3% клещей, снятых с людей. Положительные результаты на возбудители клещевых инфекций (боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) составляют — 43%. Из числа исследованных клещей риккетсиоз — 21,8%, боррелиоз — 18,9%, ГАЧ — 1,2%, МЭЧ — 0,8%, клещевой вирусный энцефалит — 0,3%», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обращения зарегистрированы на всех административных территориях края. На экспресс-диагностику жители сдали 74,3% клещей, снятых с людей.
В Роспотребнадзоре напоминают, что после присасывания клеща его необходимо как можно быстрее удалить и доставить в лабораторию для исследования. При выявлении возбудителей инфекций пострадавшему следует незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для проведения экстренной профилактики.
Напомним, что в начале июля число обращений к медикам после присасывания клещей в Приморье достигло 6120. Почти каждый второй исследованный клещ оказался заражен возбудителями опасных инфекций.