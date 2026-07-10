Погода в Хабаровске все больше напоминает тропическую

В Хабаровском крае установилось привычное лето — теплое и дождливое. Если кому-то кажется, что дождей слишком много, синоптики напоминают, что июль и август — самые дождливые месяцы в году, когда выпадает месячная норма осадков.
Неустойчивая погода сохранится и в предстоящие выходные. В крае пройдут дожди, местами ливни, особенно сильными они будут в субботу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ожидается ветер южного направления до 7−12 метров в секунду, на всей территории края ночной фон температур +17…+22 градуса, на севере +10…+15, днем воздух прогреется до + 23…+30 градусов.
— В Хабаровске в субботу, ожидается ночью кратковременный дождь, днем возможен небольшой дождь, ветер южный 5−10 метров, на рассвете температура воздуха +19…+21, днем 28…+30 градусов, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В воскресенье пройдет кратковременный дождь, ночные и дневные температуры те же, на рассвете +19…+21, в послеобеденное время +28…+30 градусов.
На предстоящей неделе в регионе сохранится неустойчивая погода. По словам синоптика, рядом с нами залегает теплый влажный полярный фронт, который поднимается к нам с юга, он создает условия для такой погоды. Кроме того, до сих пор работает Охотский антициклон, который создает прохладу и контрасты температур.
— Следующую неделю мы будем находиться во фронтальных разделах, которые обостряются подъемом теплого влажного воздуха, поэтому всю неделю будут идти дожди, — сказала Галина Брынцева. — Наиболее сильными они окажутся 15−16 июля. При этом сохранится жаркая погода. В июле начинается активная циклоническая деятельность, в это время начинаются выходы тайфунов. Пока они выходят на территорию Китая, там наблюдаются очень сильные дожди.
В народном календаре 11 июля — Крапивное заговенье. После этого дня крапива теряет свою силу, пользу и вкус. Ее уже не ели. Ткали крапивные холсты. Считалось, что такая ткань помогает от болей в пояснице. Крапиву для холста рвали голыми руками, так как считалось, что они потом болеть не будут.
В канун Петрова дня соловей поёт последний раз.
В воскресенье, 12 июля православные христиане чествует славных и всехвальных апостолов Петра и Павла, которых за ревностное проповедование веры называют первоверховными. В этот день завершается Петров пост, так что верующие могут позволить себе много всяких вкусностей.