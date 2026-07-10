Погода в Хабаровске все больше напоминает тропическую

На предстоящей неделе в регионе сохранится неустойчивая погода. По словам синоптика, рядом с нами залегает теплый влажный полярный фронт, который поднимается к нам с юга, он создает условия для такой погоды. Кроме того, до сих пор работает Охотский антициклон, который создает прохладу и контрасты температур.