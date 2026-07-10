Укрощение строптивых: Русский театр из Флоренции выступит перед правительством Тосканы

— В Швейцарии есть участок земли, который когда-то был подарен России. Это территория, связанная с памятью о Суворове. Каждый год в День памяти и скорби мы собираемся там. В этот раз снова пришлось отмывать памятник от синей и желтой краски. Мы стояли, вспоминали этот день. И вдруг услышали колокольный звон. Оказалось, к нам спускаются люди в национальных костюмах — с огромными традиционными колоколами, которые носят во время праздников. Они подошли к нам и на фоне Суворовского мемориала сказали очень простые слова: «Мы любим русских. Мы хотим, чтобы Швейцария снова стала по-настоящему нейтральной». Для меня это был очень сильный момент, — рассказала Людмила «Известиям».