Укрощение строптивых: Русский театр из Флоренции выступит перед правительством Тосканы

Спектакль перед итальянской администрацией и аншлаги на «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в Испании — эти истории плохо укладываются в привычный сюжет о культуре отмены. Пока политики спорят, коллективы за рубежом получают государственные награды, выступают перед властями и продолжают играть Чехова, Достоевского и Гоголя. В конце сентября единственный во Флоренции репертуарный драматический театр с постоянной труппой, где русскую классику ставят на двух языках, покажет спектакль перед правительством Тосканы, а затем отправится на национальный конкурс с «Неточкой Незвановой». Корреспондент «Известий» выяснил, как сегодня живет русская сцена в Европе.
Тарковский для итальянских заключенных.
Международный фестиваль «Мир русского театра» впервые за шесть лет вновь проходит в очном формате. После показов во Владимире его участники приехали на московские гастроли на вахтанговскую сцену.
Самые насыщенные месяцы еще впереди. Уже в сентябре коллектив из Флоренции выступит перед правительством Тосканы со спектаклем «Творения», а затем представит на итальянском театральном конкурсе «Неточку Незванову» по Достоевскому.
— Правительство Тосканы ежегодно выбирает культурный проект, который делает бесплатным для зрителей. В этом году выбрали наш спектакль «Творения» и полностью оплатили его показ, — рассказала «Известиям» художественный руководитель театра Ольга Мельник.
Центр интернационального театра — единственный в Италии русскоязычный репертуарный драматический театр с постоянной труппой. Для Италии, где большинство сцен работают по проектному принципу и собирают актеров под отдельные постановки, такая модель — редкость. В русском театре во Флоренции спектакли годами остаются в репертуаре. Сегодня их уже 54.
В Москву коллектив привез пластический спектакль «Творения». В ролях — итальянцы Самуэле Батистони и Валентина Скияви и русский актер Кирилл Карасов. В труппе Ольги Мельник все постановки идут на русском и итальянском. При этом основу репертуара по-прежнему составляет русская литература. Только за последний сезон театр выпустил «Дракона» Шварца, работал над Достоевским, играл Чехова, Бунина и Пушкина.
Русская культура здесь существует не только на сцене. Уже много лет Ольга Мельник ведет театральную студию в одной из флорентийских тюрем. Последней премьерой заключенных стал «Солярис» по роману Станислава Лема, а перед репетициями они вместе смотрели фильм Андрея Тарковского.
На фоне разговоров об отмене русской культуры Ольга продолжает выставлять награды российских фестивалей, полученные в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, на Байкале и других российских городах, в витрине театра. Хоть и признается, что сегодня такой поступок требует определенной смелости.
— Мы частный театр, хотя и с лицензией публичного. К нам приходят представители администрации, у меня есть премия от правительства Италии. Кто-то спрашивал, почему мы не убираем русские награды. Но мы ничего не прячем. Итальянцы подходят, рассматривают, интересуются. Для нас это тоже знак уважения, — говорит Ольга Мельник.
Вечера на хуторе близ Валенсии.
Театральная студия Юлии Ващенко из Валенсии тоже работает сразу на двух языках — русском и испанском. Она проводит собственный международный фестиваль «Театральная резиденция», объединяющий русскоязычные коллективы из разных стран.
В Москву театр привез «Шинель» Гоголя. Несмотря на распространенные представления о культурной изоляции, Юлия Ващенко говорит, что театр почти не сталкивается с подобными проявлениями.
— Если раньше мы были едва ли не единственной площадкой для русскоязычной публики Валенсии, то сегодня возможностей стало гораздо больше. На русском языке показывают кино, приезжают гастрольные спектакли, появляются новые театральные студии. И как ни странно, для нас это оказалось плюсом — сформировалась публика, которая действительно любит русский театр, — рассказала она «Известиям».
Совсем недавно коллектив получил одну из главных государственных наград Испании среди любительских театров и регулярно участвует в национальных фестивалях.
Валенсийский коллектив не скрывает своей многонациональности. На эмблеме театра изображены сразу несколько флагов, а в спектаклях играют артисты разных национальностей. В традиционной постановке «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая ежегодно собирает аншлаги, звучат грузинские песни — их исполняет актер из Грузии.
— Иногда мы даже говорим зрителям: если вам страшно за дверями театра, заходите к нам — здесь страх проходит, — отметила Юлия Ващенко в беседе с «Известиями».
Звон колоколов у памятника Суворову.
Не менее показательной выглядит история Русско-швейцарского театра. Он появился в конце 1990-х годов по инициативе самих швейцарцев, заинтересовавшихся русской театральной школой. Основатель театра Людмила Майер-Бабкина окончила ГИТИС, училась вместе с Римасом Туминасом на режиссерском факультете у Иосифа Туманова, а затем окончила аспирантуру под руководством Анатолия Эфроса. В Цюрихе она преподавала систему Станиславского, этюдный метод Марии Кнебель, а потом создала свой театр и студию.
На фестиваль коллектив привез спектакль «Путник» по одноименной пьесе Брюсова. В главной роли — актриса Юлия Белга.
По словам Майер-Бабкиной, театр не сталкивался с нападениями или угрозами. Зато она хорошо помнит день, когда 22 июня она вместе с единомышленниками очищала от синей и желтой краски мемориал Суворову.
— В Швейцарии есть участок земли, который когда-то был подарен России. Это территория, связанная с памятью о Суворове. Каждый год в День памяти и скорби мы собираемся там. В этот раз снова пришлось отмывать памятник от синей и желтой краски. Мы стояли, вспоминали этот день. И вдруг услышали колокольный звон. Оказалось, к нам спускаются люди в национальных костюмах — с огромными традиционными колоколами, которые носят во время праздников. Они подошли к нам и на фоне Суворовского мемориала сказали очень простые слова: «Мы любим русских. Мы хотим, чтобы Швейцария снова стала по-настоящему нейтральной». Для меня это был очень сильный момент, — рассказала Людмила «Известиям».
По ее словам, подобные истории намного точнее отражают отношение обычных жителей страны к русской культуре, чем политические дискуссии.
— Люди могут повторять то, что читают в газетах или видят по телевидению. Но постепенно начинают разбираться сами. Мне кажется, сегодня нас хотя бы начали слышать, — считает Людмила Майер-Бабкина.
Фестиваль «Мир русского театра» вновь показал, что русскоязычная театральная сцена за рубежом продолжает жить по собственным законам. Несмотря на политическую конъюнктуру, коллективы из Италии, Испании и Швейцарии не только сохраняют русский репертуар, но и становятся полноправной частью культурной жизни своих стран: получают государственные награды, выступают перед органами власти, участвуют в национальных фестивалях и находят нового зрителя. Именно поэтому разговор о русском театре в Европе сегодня оказывается гораздо сложнее и многограннее, чем штамп о культуре отмены.