Беспрозванных наградил работников рыбохозяйственного комплекса Калининградской области

В Калининграде отличников и ветеранов рыбной отрасли в преддверии празднования Дня рыбака отметили юбилейными медалями «80 лет Калининградской области», почетными дипломами и благодарственными письмами. Награды вручил губернатор Алексей Беспрозванных.
Всего чествовали 39 работников рыбохозяйственного комплекса. При этом, как сказал глава региона, сегодня в рыбном хозяйстве области работают больше 5,5 тыс. человек в 300 организациях, а День рыбака — не просто праздник, а день семей, династий и целых рыбацких поселков.
Отметим, в грядущие выходные в честь Дня рыбака в приморских городах и поселках области пройдут праздничные мероприятия.
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