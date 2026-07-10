Беспрозванных наградил работников рыбохозяйственного комплекса Калининградской области

Всего чествовали 39 работников рыбохозяйственного комплекса. При этом, как сказал глава региона, сегодня в рыбном хозяйстве области работают больше 5,5 тыс. человек в 300 организациях, а День рыбака — не просто праздник, а день семей, династий и целых рыбацких поселков.