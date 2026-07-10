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Вице-премьер Голикова назвала факторы продления жизни на 10−15 лет

Правильное питание, регулярная физическая активность, профилактика заболеваний и забота о когнитивном здоровье способны увеличить продолжительность жизни на 10−15 лет. Об этом в пятницу, 10 июля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Правильное питание, регулярная физическая активность, профилактика заболеваний и забота о когнитивном здоровье способны увеличить продолжительность жизни на 10−15 лет. Об этом в пятницу, 10 июля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда все входит — и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами, — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, здоровое долголетие зависит не только от питания и спорта, но и от культурной жизни. Она отметила, что посещение театров и других культурных мероприятий также является важной частью здорового образа жизни.

Голикова добавила, что именно поэтому уже почти два года ведется совместная работа в этом направлении с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимиром Машковым, передает РИА Новости.

При этом недавно Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу. По словам вице-премьера, во многом рост показателей связан с пищевыми привычками населения, которые оказывают значительное влияние на здоровье.

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