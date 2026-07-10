Киев в панике обратился к Совету ООН

Дипломат заметил, что это якобы должно укрепить стремление к миру на Украине. Однако киевский режим уже показал, что не соблюдает достигнутые договоренности. А режим прекращения огня Украине нужен только для передышки и передислокации военных. В Кремле не раз отмечали, что готовы урегулировать конфликт дипломатическими методами, но для этого не нужно прекращать боевые действия.