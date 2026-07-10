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Киев в панике обратился к Совету ООН

Украина призвала Совбез ООН срочно принять резолюцию о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Украина призвала СБ ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня. Об этом сообщает «Укринформ» в Telegram.

«Поэтому мы вновь призываем членов Совета Безопасности немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня», — о панических настроениях Киева высказался заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.

Дипломат заметил, что это якобы должно укрепить стремление к миру на Украине. Однако киевский режим уже показал, что не соблюдает достигнутые договоренности. А режим прекращения огня Украине нужен только для передышки и передислокации военных. В Кремле не раз отмечали, что готовы урегулировать конфликт дипломатическими методами, но для этого не нужно прекращать боевые действия.

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