Контроль за топливом для подвоза детей к лагерям усилили в Нижегородской области

В Нижегородской области усилили контроль за обеспечением топливом автобусов, которые подвозят детей к лагерям. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.
Глава нижегородского минобра провел совещание по вопросу безопасности и качества летнего детского отдыха. В нем приняли участие представители Роспотребнадзора, директора всех загородных, санаторных и палаточных лагерей области.
Как стало известно, с учетом ситуации с бензином были собраны полные данные по срокам и точкам отправления ребят на смены и обратно.
Отдельно на совещании рассмотрели вопрос питания. Министр поручил главам учреждений жестко контролировать поставки продуктов.
Кроме того, участники совещания обратили внимание на ухудшающуюся ситуацию по энтеровирусной инфекции.
«Дорогие мамы и папы! Если у ребёнка появились признаки недомогания — ни в коем случае не отправляйте его в лагерь. А если заболел уже во время смены — учреждения обязаны немедленно изолировать его в медблок, а затем отправить в больницу или передать вам под роспись», — подчеркнул Михаил Пучков.
Ранее мы писали, что СК завел дело после массового отравления детей в нижегородском лагере.