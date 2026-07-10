Контроль за топливом для подвоза детей к лагерям усилили в Нижегородской области

«Дорогие мамы и папы! Если у ребёнка появились признаки недомогания — ни в коем случае не отправляйте его в лагерь. А если заболел уже во время смены — учреждения обязаны немедленно изолировать его в медблок, а затем отправить в больницу или передать вам под роспись», — подчеркнул Михаил Пучков.