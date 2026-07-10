8 июля в поселке Молодежном Комсомольского района на территории фермерского хозяйства загорелась бытовка. Вызов поступил около 23:00. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Четыре человека смогли выбраться сами. При тушении пожара было найдено тело 58-летнего мужчины. Специалисты МЧС и следственных органов провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Рассматриваются возможные причины: неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность электрооборудования. Причины устанавливаются. Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Мужчина погиб при пожаре в бытовке в Комсомольском районе
8 июля в поселке Молодежном Комсомольского района на территории фермерского хозяйства загорелась бытовка. Вызов поступил около 23:00. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Четыре человека смогли выбраться сами. При тушении пожара было найдено тело 58-летнего мужчины. Специалисты МЧС и следственных органов провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Рассматриваются возможные причины: неосторожное обращение.
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