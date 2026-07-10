Красноярский шеф-повар продавал завтраки с балкона хрущёвки

Идею подала красноярская фуд-блогер Анна, увидевшая подобный формат в Москве. В своём Telegram-канале она написала: «Я считаю, нам тоже надо! Гастростолица мы или кто? Кто готов открыть?» Роман воспринял это как вызов и решил попробовать.