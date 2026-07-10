Красноярский шеф-повар продавал завтраки с балкона хрущёвки

Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко устроил необычный эксперимент: он продавал завтраки прямо из своей квартиры на улице Ленина. Готовые бейглы с помидорами и сыром он спускал покупателям с балкона пятого этажа в пластиковой корзинке на верёвочке, сообщает «Проспект Мира».
Идею подала красноярская фуд-блогер Анна, увидевшая подобный формат в Москве. В своём Telegram-канале она написала: «Я считаю, нам тоже надо! Гастростолица мы или кто? Кто готов открыть?» Роман воспринял это как вызов и решил попробовать.
Он сделал 15 бейглов, объявил в своём канале дату и время и за пару часов распродал весь завтрак. Бейгл с кофе стоил 500 рублей.
По словам шефа, он планирует повторить эксперимент — запросов от желающих оказалось много. Красноярск подтверждает статус гастростолицы.