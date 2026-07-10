Финансовые пирамиды вышли на другой уровень: россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новых способах мошенничества. В ВТБ рассказали РИА Новости, что финансовые пирамиды вышли на новый уровень. Теперь аферисты обманывают с помощью криптовалюты и инвестиций.
«Специалисты ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с “выгодными” вложениями средств. Раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле “финансовых пирамид”. В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам», — отмечается в сообщении.
Мошенники используют схему знакомства в мессенджерах или соцсетях, предлагая «проверенную» платформу для регистрации и вывода небольших сумм. Когда вложения растут, вывод денег становится невозможен: мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и исчезают.
Ранее KP.RU рассказал, что россиян аферисты начали пугать якобы новыми подписками, через которые будут списываться деньги. На самом деле кошелек жертвы начинает пустеть, когда она продолжает разговор с мошенниками.