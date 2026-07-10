Финансовые пирамиды вышли на другой уровень: россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

«Специалисты ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с “выгодными” вложениями средств. Раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле “финансовых пирамид”. В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам», — отмечается в сообщении.