Глава тамбовского Кирсанова ушел в отставку для выборов в областную думу

Сергей Павлов родился 31 мая 1967 года в поселке Чупятово Гавриловского округа Тамбовской области. В 1991-м окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина. Карьеру начинал в аграрном секторе: работал старшим энергетиком, затем главным инженером, позже возглавил сельхозпредприятие. В дальнейшем перешел на муниципальную службу — с 2004 года руководил Гавриловским округом, а с 2017 года являлся главой города Кирсанова.