Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Красноярском крае

Для посетителей оборудовали четыре тематические зоны. «ИграриУМ» предназначен для дошкольников, «СоображариУМ» — для детей от 7 до 11 лет, «УникУМ» — для ребят от 7 до 14 лет, а «ЧитариУМ» объединил пространства для чтения и работы с книгой.