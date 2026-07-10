Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шушенском начал работать центр «ДАНКО» — первое пространство такого формата в регионе. Его создали на базе Центральной детской библиотеки для детей до 14 лет, их родителей и педагогов, сообщили в краевом министерстве культуры.
Для посетителей оборудовали четыре тематические зоны. «ИграриУМ» предназначен для дошкольников, «СоображариУМ» — для детей от 7 до 11 лет, «УникУМ» — для ребят от 7 до 14 лет, а «ЧитариУМ» объединил пространства для чтения и работы с книгой.
К открытию в библиотеке частично отремонтировали помещения, заменили освещение, приобрели новую мебель и ноутбуки. В центре появились интерактивная песочница, мультимедийный стол и мультлаборатория. Книжный фонд пополнили 950 изданиями, также закупили 35 настольных игр.
В «ДАНКО» будут проводить занятия по краеведению, литературные чтения, мастер-классы, арт-практики, клубы по интересам и тренинги для родителей и педагогов. Как отметила директор Красноярской краевой детской библиотеки Татьяна Буравцова, центр должен помочь детям раскрывать способности, осваивать современные технологии и сохранять интерес к чтению.
Пространство создано по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
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