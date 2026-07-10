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В Ростовской области ФСБ предотвратила подрыв военного аэродрома

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный» с участием российского гражданина.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности предотвратила подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный» в Ростовской области. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Оперативники выявили российского гражданина, которого сотрудники ГУР Украины намеревались использовать для совершения теракта. По данным ведомства, мужчине пообещали денежное вознаграждение за уничтожение самолетов и разрушение ключевых объектов инфраструктуры аэродрома.

Отметим, что диверсионная акция готовилась при поддержке западных кураторов в рамках масштабной серии атак на военные объекты, предприятия оборонной промышленности и личный состав Министерства обороны.

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