Федор Сосенков: «Россия — открытая спортивная держава»

Говоря о Нижегородской области, могу с уверенностью сказать, что наш регион всегда был кузницей чемпионов. На следующих Олимпийских играх честь страны, безусловно, будут защищать наши прославленные ватерполистки, которые не раз доказывали свой характер на мировой арене. Ждем возвращения в состав наших гимнастов и легкоатлетов — тех, кто прошел через горнило отстранения и сохранил не только спортивную форму, но и верность спортивному долгу. Нижегородский спорт славится школами бокса, борьбы и плавания, и я уверен, что каждый наш атлет, получив «зеленый свет», докажет, что российская школа — сильнейшая в мире. Наша задача сегодня — не оглядываться на прошлые несправедливости, а достойно выступить, показав высочайший класс и волю к победе, и сделать все, чтобы международные старты снова проходили на нашей земле, принимая всех по-русски широко и гостеприимно".