Федор Сосенков: «Россия — открытая спортивная держава»

«Решение Исполкома МОК о восстановлении Олимпийского комитета России оценивать следует как запоздалый, но принципиально важный шаг на пути к возвращению объективности в мировой спорт», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.
«Мы воспринимаем это решение не как “жест доброй воли”, а как вынужденное признание бесперспективности политизированного давления на спорт. Более трех лет российские атлеты и вся спортивная инфраструктура существовали в условиях откровенных двойных стандартов. Мы отчетливо видели, как при схожих или даже более серьезных нарушениях антидопинговых правил в отношении спортсменов других стран применялись несопоставимо мягкие меры, а то и вовсе не применялись никакие. Отстранение целой национальной сборной по политическим мотивам, без юридически безупречных доказательств коллективной ответственности, — это был опасный прецедент, подрывающий сами устои олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном.
Почему же авторитетная организация пошла навстречу? Ответ кроется в двух факторах. Во-первых, это результат системной и жесткой юридической работы Минспорта и ОКР, которые не позволили МОК забюрократизировать этот вопрос и доказали несостоятельность многих претензий с точки зрения международного права.
Во-вторых, МОК не мог не видеть, что без России теряется соревновательная интрига, падают рейтинги турниров, а сама олимпийская идея становится заложником сиюминутной политической конъюнктуры. Финансовые и имиджевые потери от бойкота и пустых трибун стали очевидны даже самым ярым оппонентам. Мы принимаем это решение, но с холодной головой понимаем: борьба за чистоту спорта еще не окончена.
Чтобы восстановить полноценное участие России в международных организациях, необходимо продолжать наступательную дипломатию. Во-первых, нужно добиваться отмены дискриминационных ограничений на участие сборных команд в командных видах спорта — речь идет о возвращении наших флагов и гимнов, а не просто «нейтрального статуса». Во-вторых, активизировать работу на площадках БРИКС и ШОС, создавая альтернативные и одновременно интеграционные площадки, которые бы показывали миру, что Россия — открытая спортивная держава. В-третьих, точечно и жестко реагировать на любые попытки ввести новые ограничения, опираясь на созданную правовую базу.
Говоря о Нижегородской области, могу с уверенностью сказать, что наш регион всегда был кузницей чемпионов. На следующих Олимпийских играх честь страны, безусловно, будут защищать наши прославленные ватерполистки, которые не раз доказывали свой характер на мировой арене. Ждем возвращения в состав наших гимнастов и легкоатлетов — тех, кто прошел через горнило отстранения и сохранил не только спортивную форму, но и верность спортивному долгу. Нижегородский спорт славится школами бокса, борьбы и плавания, и я уверен, что каждый наш атлет, получив «зеленый свет», докажет, что российская школа — сильнейшая в мире. Наша задача сегодня — не оглядываться на прошлые несправедливости, а достойно выступить, показав высочайший класс и волю к победе, и сделать все, чтобы международные старты снова проходили на нашей земле, принимая всех по-русски широко и гостеприимно".