Пылесос с маркетплейса проработал у жителя Ачинска месяц

Житель Ачинска купил на маркетплейсе аккумуляторный вертикальный пылесос. Технический помощник обошелся мужчине в 17 023 рубля. Но уже через месяц пылесос начал «умирать». Первым делом сломалась застежка на валике, затем аккумулятор, которого стало хватать лишь на 15 минут работы. Информации об изготовителе на упаковке товара покупатель не обнаружил, как и руководства по эксплуатации. Продавец не принял претензии и не вернул уплаченные за пылесос деньги, пока житель Ачинска не обратился за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты рассказали, как правильно составить заявление на возврат неисправной техники, и через неделю индивидуальный предприниматель вернула покупателю стоимость некачественного товара в полном объеме.