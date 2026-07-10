Лерчек не явилась в суд после повторной экспертизы ее рака

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, в свою очередь, раскритиковал Чекалину за то, как она ведет себя во время борьбы с болезнью. Он отметил, что обычно пациенты с онкологией не могут покинуть палаты, а блогерша ходит на мероприятия и активно ведет социальные сети.