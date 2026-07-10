Лерчек не явилась в суд после повторной экспертизы ее рака

В пятницу, 10 июля, в Гагаринском районном суде Москвы было назначено очередное заседание по делу блогера Валерии Чекалиной. При этом сама девушка в инстанцию не явилась, поэтому слушание было перенесено.
— Первоначальная повестка была связана с изменением ее места жительства. Участие Валерии в заседании под вопросом, так как она находится в больнице и проходит таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит пройти 9-й курс химиотерапии, — написали адвокаты Наталья и Константин Третьяковы в личном блоге.
Несколько дней назад повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровье Чекалиной позволяет ей присутствовать на подобных мероприятиях.
Недавно также стало известно, что Лерчек запустила собственный бренд женской одежды. Кроме того, она представила первую коллекцию нижнего белья, стринги из которой предлагаются по цене 1590 рублей.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, в свою очередь, раскритиковал Чекалину за то, как она ведет себя во время борьбы с болезнью. Он отметил, что обычно пациенты с онкологией не могут покинуть палаты, а блогерша ходит на мероприятия и активно ведет социальные сети.